Večji del Dalmacije brez elektrike

Večji del Dalmacije je ostal brez elektrike, piše Slobodna Dalmacija. Neuradno je vzrok napaka, ki se doslej še ni zgodila, prišla pa je iz Črne gore. V Elesu pravijo, da razmere za zdaj še obvladujejo.

Brez elektrike so ostali Split, Šibenik, Omiš, Makarska, Dubrovnik, Zadar in več otokov. Glede na trenutne razmere, ugotavljajo v Slobodni Dalmaciji, je skoraj vsa Dalmacija brez elektrike.

»Ljudje, zunaj je 35 stopinj Celzija, to je nevzdržno. Odgovore hočemo čim prej,« sporočajo bralci.

Težav nimajo zgolj na Hrvaškem, temveč tudi v soseščini. Portal Vijesti.me sporoča, da je skoraj vsa Črna gora brez elektrike, težave imajo tudi v BIH. Avaz poroča, da so brez elektrike v Sarajevu, Goraždu, Živinicah, Lukavcu, Maglaju, Banja Luki, Prnjavorju Kotor Varošu, Derventi in več drugih mestih. V Sarajevu je zaradi nedelovanja semaforjev prometni kaos.

Ob visokih temperaturah električni mrk ni dobrodošel. FOTO: Getty Images

Razpad prometnega sistema imajo tudi v Splitu, kjer semaforji prav tako ne delujejo. Kot piše Dalmacija danas, so podobne razmere tudi v trgovinskih centrih, saj so številni Splitčani obstali pred izhodnimi rampami in v garažah. Hina pa poroča, da se po mestu konstantno slišijo sirene nujnih služb.