Viadukt Glinščica zbetoniran

V dolini Glinščice so izvajalci gradnje viadukta Glinščica, konzorcij družb MarkoMark Nival, Nival invest in Ekorel, zaključili betoniranje viadukta. Danes so zbetonirali zadnjih 18 metrov zgornje plošče škatlaste konstrukcije viadukta, medtem ko so betoniranje talne plošče prekladne konstrukcije viadukta zaključili že 17. novembra. Današnje betoniranje je trajalo od 7. do 12 ure, so sporočili iz 2TDK.

Skupaj je bilo pri gradnji viadukta uporabljenih približno 10.000 kubičnih metrov betona. Viadukt Glinščica je v svoji končni podobi dolg 215 metrov in zaradi varovanja narave izveden kot zaprta škatlasta konstrukcija.

Zaključna dela na objektu, ki jih ni možno opraviti pozimi, bodo opravljena v spomladanskem času, rok dokončanja objekta je 18. 5. 2022. Viadukt bo povezal najdaljša predora na trasi drugega tira, predor Lokev (T1) in predor Beka (T2), s predoroma ga bosta povezali galeriji, ki bosta izvedeni v času glavnih gradbenih del, so še sporočili iz 2TDK.