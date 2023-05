Viličarji postajajo vse bolj avtomatizirani

V nadaljevanju preberite:

Danes so viličarji v skladiščih veliko več od strojev, s katerimi je mogoče tovor s točke A premestiti na točko B. »Obvladati« morajo precej napredne tehnologije, da omogočajo integracijo s sistemi za upravljanje zalog, in prav tako morajo zadostiti novim potrebam na področju varnosti. Klasični viličarji se tako že močno prepletajo z avtomatiziranimi in robotiziranimi napravami.

»Sodobni skladiščni viličarji imajo številne lastnosti, s katerimi se izboljšujeta njihova učinkovitost in varnost. Naj naštejem nekatere: električni pogon, pri katerem ni emisij izpušnih plinov; visoka nosilnost za dvig in premikanje težjih palet; napredni krmilni sistemi za natančno in enostavno upravljanje viličarja; samodejni sistemi za stabilizacijo v ozkih hodnikih, ki preprečujejo prevrnitev pri dvigovanju težjih palet; sposobnost upravljanja na daljavo pri avtomatskih sistemskih viličarjih; nizka raven hrupa, kar izboljšuje delovne pogoje v skladišču; natančni senzorji za dvigovanje bremen oziroma uporaba videokamer za točno pozicioniranje palet v regalni sistem,« je pričakovanja upravljavcev skladišč strnil Brane Švegelj, direktor slovenske podružnice podjetja Jungheinrich