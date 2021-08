Virtualni ogled tudi za nepremičnino

V nadaljevanju preberite:

Mešanica virusne pandemije in digitalizacije je pravi pospeševalnik inovacij. Celo na tako tradicionalnih področjih, kot so nepremičnine. Že nakupovanje in prodaja sta v zadnjih letih močno digitalizirana, klasičnih ogledov z nepremičninskimi posredniki je vse manj. A ti niso brez dela, prej obratno, zdaj se morajo še bolj potruditi, da njihova ponudba na spletu izstopa oziroma je vsaj opazna.



V eni izmed raziskav Nacionalnega združenja nepremičninskih posrednikov v ZDA je navedeno zanimivo dejstvo. 45 odstotkov posrednikov je poročalo, da jim zgolj sledenje tehnološkim trendom na tem področju povzroča veliko preglavic, celo vzbuja strah.



A nekateri digitalni prijemi se vseeno »prijemljejo« ...