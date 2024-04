Visoke cene nafte ne koristijo nikomur

Nafta, kovine in kmetijske surovine kot podskupine trga surovin se od začetka tega meseca gibajo v precej različnih smereh. Medtem ko se je nafta nekoliko pocenila, so se kovine močno podražile, kmetijske surovine z izjemo kave pa so se nekatere zmerno, druge pa občutno pocenile.

Precej presenetljivo se je pocenila nafta kljub dogajanju na Bližnjem vzhodu z iransko eskalacijo zaostrovanja. Vzrok pocenitve je v pričakovanju trga na odziv Izraela. Vsak drug odziv, razen diplomatskega dogovora, bi z veliko verjetnostjo vplival na podražitev naftnega trga. Stopnjevanje vojaške aktivnosti Izraela bi povzročilo motnjo v oskrbi z nafto iz te regije.

Iran trenutno načrpa nekaj več kot tri milijone sodov nafte na dan in je četrti največji proizvajalec v okviru Opeca. Prvo tveganje je uvedba strožjih sankcije do Irana, kar bi lahko po nekaterih ocenah vodilo do izpada 500.000 do enega milijona sodov nafte na trgu. Drugo tveganje je, da bo odziv Izraela vključeval vojaške akcije na iransko energetsko infrastrukturo, kar bi lahko vodilo v še večje izpade ponudbe nafte na trgu.

Dodatna eskalacija razmer bi lahko vodila tudi do poskusa Irana, da blokira naftne tokove skozi Hormuško ožino, skozi katero potuje približno 20 milijonov sodov nafte. Največja verjetnost se trenutno pripisuje strožjim sankcijam. Ob večjih izpadih ponudbe lahko ZDA sprostijo svoje strateške rezerve, prav tako pa Opec trenutno razpolaga s približno petimi milijoni sodov na dan prostih zmogljivosti. Oboje bi ublažilo kratkoročne vrzeli v ponudbi in tudi močnejše rasti cene.

Plin in kovine so se podražili

V nasprotju z nafto se je zemeljski plin nekoliko podražil. Norveški pretok plina v Evropo je po nekaterih nenačrtovanih izpadih še vedno nižje od preteklih dobav. Geopolitično okolje bo tudi tukaj še naprej krojilo evropske cene plina, zlasti glede na večjo odvisnost EU od utekočinjenega zemeljskega plina po rusko-ukrajinski vojni. Dobra stran, ki zavira močnejše rasti, je zapolnjenost evropskih skladišč, ki je trenutno več kot 62-odstotna, kar je precej nad petletnim povprečjem, ki za ta letni čas znaša 43 odstotkov.

Kovine so bile podvržene podražitvam, najbolj je izstopal aluminij, zaradi odziva na zadnje sankcije na ruske kovine. Konec prejšnjega tedna je Londonska borza kovin (LME) prepovedala dobavo kovin iz Rusije, vključno z bakrom, aluminijem in nikljem, kar je sledilo sankcijam, ki sta jih uvedli ZDA in Združeno kraljestvo. Nove omejitve dovoljujejo, da se ruske kovine še naprej dobavljajo, če so bile proizvedene pred 13. aprilom. Rusija je sicer zdaj največji vir kovin za LME.

Zadnje poročilo ameriške agencije za kmetijstvo kaže ugodno sliko glede tamkajšnjih posevkov. Zasaditve površin s koruzo so ocenjene na šest odstotkov, kar je odstotek več od petletnega povprečja, pri soji je zasaditev triodstotna (petletno povprečje je odstotek). Prav tako je Agencija ocenila, da je 55 odstotkov pridelka ozimne pšenice v dobrem do odličnem stanju v primerjavi s približno 27 odstotki pred letom dni.

Geopolitične napetosti imajo prek trga nafte vedno posledice na gospodarstvo. Tokrat je še to toliko bolj pomembno, saj zaustavljajo trend padanja inflacije, s tem pa podaljšujejo okolje visokih obrestnih mer, kar upočasnjuje svetovno rast.