Vlada bo z odlokom povečala proračunske izdatke in primanjkljaj

V članku preberite:

Primanjkljaj državnega proračuna je že v prvih treh mesecih letos dosegel skoraj 1,3 milijarde evrov, kar je skoraj polovica (47 odstotkov) s proračunom predvidenega za celotno leto 2021. K temu so ključno prispevali ukrepi, povezani z blažitvijo posledic epidemije, brez njih bi primanjkljaj v prvih treh mesecih dosegel 432 milijonov evrov, je pred kratkim ugotovil fiskalni svet. Zaradi velike razlike med tekočimi proračunskimi prilivi in porabo – pri kateri gredo v nebo predvsem izdatki za plače – je vse bolj aktualno vprašanje, kdaj se bo vlada odločila za rebalans letošnjega državnega proračuna.



Pišemo, kako namerava vlada povečati in pokriti proračunsko vrzel in kako proračunsko dogajanje in prihodnje izzive vidi nekdanji minister za finance Mitja Gaspari.