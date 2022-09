Vlada je sprejela paket energetske zakonodaje za upravljanje v primeru eskalacije na trgu električne energije in zemeljskega plina.

Vanj je vključila poroštveni zakon za energetska podjetja, da bi dali energetskim družbam dostop do upravičenih likvidnih obratnih sredstev z državnim poroštvom, je dejal infrastrukturni minister Bojan Kumer: »Ciljamo na proizvajalce električne energije, na dva stebra, ki ju imamo v Sloveniji, in na največjega dobavitelja plina za Slovenijo, da mu omogočimo dostop do tretjih trgov in s tem do alternativne oskrbe z zemeljskim plinom ne le iz Rusije oziroma evropskega plinskega sistema, temveč tudi z drugih kontinentov in s tem tudi poskrbimo za zanesljivejšo in bolj varno oskrbo z zemeljskim plinom.«

Vlada je še potrdila predloga novele o oskrbi s plini in interventnega zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, o katerih smo že poročali. S prvim se predvideva dodatna zaščita gospodinjskih odjemalcev plina. Z drugim pa država oblikuje zakonske podlage za ukrepanje v krizi.