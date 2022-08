Trg energije je mrtev, vladi več moči za ukrepanje

V nadaljevanju preberite:

Cene divjajo, na terminskih borzah so za megavatno uro plina v enem letu poskočile za 1500 odstotkov, na 750 evrov, cene elektrike pa na skoraj 1000 evrov. To je znak krize, ki brez ukrepanja držav ne bo minila. Vlada zato predlaga zakon, seveda ne edina, ki bo omogočil ukrepanje in razglasitev izrednih razmer.

Poznavalci so že opozorili, da se bo kriza tudi pri nas pokazala podobno kot v Nemčiji. Tam v nakupovalnih središčih ustavljajo dvigala in tekoče stopnice. Trgovci se prilagajajo vladnim ukrepom, ki zahtevajo kar najmanjšo porabo energije, denimo ohlajanje prostorov na najmanj 27 stopinj Celzija in ugašanje reklamnih zaslonov ponoči. A to ne bo dovolj, še menijo. Tudi zato poznavalci pozdravljajo predlog zakona pri nas. Tudi ta predvideva zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in ohlajanje, bolj pa se osredotoča na nemoteno proizvodnjo elektrike in toplote iz domačih virov, pri čemer dopušča preseganje okoljevarstvenih omejitev.