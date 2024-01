Vlagatelji čakajo na bitcoin ETF

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po turbulentnem obdobju, ki je zaznamovalo kriptovalutne trge v preteklih letih, je bitcoin v novem letu doživel izjemen vzpon. Največja kriptovaluta po tržni kapitalizaciji je presegla mejo 45.000 dolarjev, kar je najvišja vrednost v zadnjih 21 mesecih, odkar je aprila 2022 dosegla podobne številke.

Rast bitcoina v letu 2023 je bila impresivna, saj je zabeležila 156-odstotno letno rast, kar je najboljša letna uspešnost od leta 2020. Ether, druga največja kriptovaluta, je prav tako zabeležil rast, s povišanjem za 91 odstotkov v letu 2023.

ETF bi pritegnil več vlagateljev

Optimizem na trgu je deloma posledica pričakovanj, da bi lahko U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), ameriški regulator trga vrednostnih papirjev, kmalu odobril trgovanje z bitcoin ETF, kar bi trgu omogočilo dostop do milijonov novih vlagateljev. V preteklih letih je SEC že večkrat zavrnil prošnje za uvedbo bitcoin ETF, vendar se v zadnjih mesecih kažejo znaki, da bi regulatorji lahko odobrili vsaj nekatere izmed 13 predlaganih bitcoin ETF.

Rast cen kriptovalut je dodatno podprla pričakovanja, da bodo glavne centralne banke letos znižale obrestne mere. To je pomagalo odmisliti pesimizem, ki je prevladoval na kriptotrgih po propadu FTX in drugih kriptopodjetij v letu 2022. Analitiki opažajo, da bi lahko kriptovalute nadaljevale rast v letu 2024, saj bitcoin običajno beleži dobre rezultate v letih ameriških volitev, kar sovpada z bitcoinovimi cikli razpolovitve nagrad rudarjenja.

Rast na valu optimizma

Razlog za nedavno rast bitcoina je val optimizma, ki se je pojavil po tem, ko je finančni gigant BlackRock revidiral svojo prijavo za spot bitcoin ETF. To je mnoge vlagatelje prepričalo, da se odobritev spot bitcoin ETF morda približuje.

Nekateri industrijski izvršni direktorji vidijo razrešitev visokoprofilnih primerov, kot sta propad borze FTX in obtožbe ustanovitelja Sama Bankman-Frieda ter odstop Changpenga Zhaa, izvršnega direktorja Binance, kot priložnost za nov začetek in vzpon kriptotrgov. Napovedi cen bitcoina za leto 2024 in naprej so optimistične, s številnimi analitiki, ki pričakujejo, da bi cena lahko dosegla ali celo presegla 100.000 dolarjev.

Vendar pa je pomembno poudariti, da je kriptovalutni trg zelo nepredvidljiv in da lahko tudi trenutno okrevanje predstavlja le začasno oživitev v daljšem negativnem trendu. Vlagatelji so seznanjeni z dejstvom, da je kratkoročno napovedovanje cen digitalnih sredstev skoraj nemogoče, še posebej v sedanjem gospodarskem in geopolitičnem okolju.

Leto 2024 čaka na regulatorje

Kljub negotovostim, ki spremljajo kriptovalute, je nedavna rast bitcoina in ethra navdihnila upanje vlagateljev, da je kriptozima morda končana. Z uvedbo novih finančnih instrumentov, kot so bitcoin ETF, in napovedmi znižanja obrestnih mer v centralnih bankah, bi lahko kriptovalutni trgi vstopili v novo obdobje rasti in stabilnosti.

Kako se bodo ti trendi nadaljevali skozi leto 2024, bo odvisno od številnih dejavnikov, vključno z regulatornimi odločitvami in odzivom trga na politične dogodke. Vendar je jasno, da se vlagatelji in analitiki pripravljajo na možnost novih rekordnih cen in širše sprejetosti kriptovalut kot legitimne naložbene možnosti.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence