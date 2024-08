Izkoristite prvovrstne logistične rešitve v novem Logističnem centru Zalog

Na strateški lokaciji v ljubljanskem Zalogu je svoja vrata v začetku poletja odprl tehnološko sodoben in energetsko učinkovit Logistični center Zalog, ki ima zasedene skoraj že vse kapacitete. Objekt, ki ga je družba BTC prevzela v upravljanje od lastnika objekta, podjetja Kobal Nepremičnine, predstavlja pomemben korak v razvoju slovenskega logističnega sektorja. S tem projektom BTC krepi svoj položaj med vodilnimi ponudniki logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe v Sloveniji in širi svoje poslovanje tudi na druga področja z večjo stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

FOTO: BTC Logistični center Zalog

Investicija v gradnjo in opremo novega logističnega centra je znašala 36 milijonov evrov, kar priča o velikosti projekta. Logistični center Zalog je zasnovan z namenom skladiščenja in manipulacije izdelkov vsakdanje rabe (FMCG), pri čemer omogoča tudi prilagoditev kapacitet za druge vrste blaga. Skladiščna površina objekta meri 40.000 m², pri čemer višina objekta dosega 12 metrov. V tem prostoru je na voljo več kot 50.000 paletnih mest in 42 vhodno-izhodnih ramp, kar omogoča nemoten pretok blaga in učinkovito upravljanje zalog.

Robi Košir, direktor BTC Logističnega centra ob tem izpostavlja: »Nov logistični objekt je osnova za nadaljnjo optimizacijo poslovanja doslej decentraliziranih skladišč, s katero bomo v kombinaciji z uporabo novih tehnologij zagotovili optimalen logistični proces ter boljšo produktivnost in kvaliteto storitev za naše partnerje. V novem logističnem centru so kapacitete skoraj v celoti zasedene. Delno so jih zapolnili naši obstoječi poslovni partnerji, med njimi so Petrol, Atlantic Trade, Barilla, Kotanyi in drugi, nekaj pa je novih partnerjev, ki potrebujejo visoko kakovostne storitve na področju logistične dejavnosti, kot je npr. spletni trgovec kupi-hitro.si. Za vse, ki še iščejo celovito in kakovostno logistično storitev, imamo na voljo sodobno infrastrukturo na strateški lokaciji s še prostimi paletnimi mesti.«

Logistični center se ponaša tudi s prilagodljivostjo glede temperaturnih režimov skladiščenja, kar omogoča prevzem in skladiščenje blaga pod različnimi pogoji. S tem zagotavljajo celovito ponudbo visokokakovostnih logističnih storitev, ki vključujejo komisioniranje, odpreme blaga, administracijo naročil, upravljanje vračljive embalaže, načrtovanje optimalnih transportnih poti ter številne druge storitve.

FOTO: BTC Logistični center Zalog

Poleg naprednih logističnih rešitev Logistični center Zalog izstopa tudi po svoji energetski učinkovitosti. Objekt je opremljen s sistemom pametne LED razsvetljave, ki omogoča regulacijo posameznih svetilk in monitoring porabe energije. Nad pisarniškim delom se razprostira ena največjih zelenih streh v Sloveniji, ki z velikostjo 4.500 m² prispeva k dodatni zaščiti pred vremenskimi vplivi in izboljšanju energetske učinkovitosti objekta.

Pomemben del energetske samooskrbe centra predstavlja tudi fotovoltaična elektrarna, ki je nameščena na strehi objekta in zaseda površino 6.000 m², z močjo 800 kW, ter ima v prihodnosti možnost širitve. Za ogrevanje objekta se uporablja toplotna črpalka voda-voda.

V Logističnem centru Zalog so implementirane številne tehnološke rešitve za učinkovito upravljanje zalog in manipulacijo blaga. Med njimi so napredni informacijski sistem za upravljanje skladišč WMS SymphonyGold, ki omogoča izdajo in natovor blaga s strani voznikov brez nadzora zaposlenih, tudi v nočnem času. Uporablja se tudi regalna konstrukcija z ozkimi transportnimi potmi (VNA), v kateri delujejo polavtomatski sistemski viličarji, podprti z induktivno zanko in vgrajenimi RFID transponderji. Slednji sistem omogoča samodejno odlaganje in prevzem tovora z določenih skladiščnih lokacij na podlagi naročil pridobljenih preko elektronskih izmenjav podatkov s poslovnimi partnerji.

Objekt je tudi strateško izjemno ugodno lociran. Nahaja se v neposredni bližini ljubljanskega avtocestnega obroča, kar omogoča enostaven dostop do regionalnih in mednarodnih transportnih poti, vključno z bližino letališč (Ljubljana, Zagreb, Benetke) in pristanišč (Koper, Trst, Reka).