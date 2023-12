Vodstvo Tuša napovedano stavko vidi kot izsiljevanje

Vodstvo trgovske družbe Tuš se je odzvalo na odločitev Sindikata Tuš, ki je za soboto, 30. decembra, napovedal stavko, ker pri pogajanjih z vodstvom niso dosegli napredka glede višine osnovnih plač. »Vodstvo podjetja obžaluje, da predstavniki Sindikata Tuš niso sprejeli predloga za zvišanje osnovne plače in aktivnosti, ki bi vodile k sklenitvi kolektivne pogodbe na podjetniški ravni,« so sporočili.

»Zahteva Sindikata Tuš po povišanju osnovne plače za 13,5 odstotka in še dodatni uskladitvi z inflacijo je nerazumna, napovedana stavka na dan, ko je v trgovinah najvišji promet, pa poskus izsiljevanja, v kar v podjetju ne bodo privolili,« so dodali v Tušu.

Kot smo poročali, so delavci nezadovoljni z delovnimi razmerami in prenizkimi plačami, zato med drugim zahtevajo vsaj uskladitev osnovne plače prodajalca z minimalno plačo, ki trenutno znaša 1203 evre.

Iz Tuša so sporočili, da so v pogajanjih s sindikatom ponudili zvišanje najnižje osnovne plače za delovno mesto prodajalca za 5,6 odstotka, kar da je višje od napovedane inflacije za prihodnje leto, osnovna plača v Tušu pa je že zdaj višja kot v panožni kolektivni pogodbi.

Dodali so, da je ponudba vodstva vključevala še predlog začetka pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe na podjetniški ravni in mesečni dodatek v višini 50 evrov za zaposlene na delovnih mestih vodja oddelka in vodja izmene za obdobje do konca omenjenih pogajanj. V okviru teh pogajanj bi dorekli še uskladitev dviga najnižjih osnovnih plač po preostalih tarifnih razredih in se dogovorili glede preostalih zahtev delavcev.

Zahtevajo minimalno plačo

Sindikat je danes na novinarski konferenci povedal, da so se sicer z vodstvom uspeli dogovoriti, da se bodo po novem letu začeli pogajati o podjetniški kolektivni pogodbi in o odvzetih dodatkih. Določanje kraja opravljanje dela naj bi uredila panožna kolektivna pogodba. »Nikakor pa se z upravo nismo uspeli dogovoriti o dvigu osnovnih plač. Podjetje je naprej ponudilo osnovno plačo 1100 evrov bruto, včeraj pa še dodatnih 20 evrov. To pomeni, da osnovne plače prodajalcev v Tušu še naprej ne bi dosegale niti minimalne plače, ki znaša 1203, že januarjem pa se bo še zvišala,« je povedala predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić. Zato zahtevajo to uskladitev in naslavljanje problema nadlegovanja in mobinga.