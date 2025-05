Volatilnost cene bakra

V letošnjem letu je baker pridobil vrednost, in sicer 10,3 odstotka, merjeno v ameriških dolarjih, če gledamo v evrih, pa je vrednost tone bakra na Londonski borzi kovin (London Metal Exchange) blizu izhodišča (rast 0,7 odstotka). Razlika v vrednosti bakra med obema valutama je posledica depreciacije ameriškega dolarja.

Leto se je začelo ugodno za proizvajalce bakra, saj je cena počasi rasla do začetka aprila. Nato pa se je zgodil šok, ko so bile za kitajsko gospodarstvo uvedene visoke carine na izvoz v ZDA. V dveh dneh je baker izgubil 9,7 odstotka vrednosti, zaradi depreciacije ameriškega dolarja pa je bila izguba, izražena v evrih, še višja in je znašala 10,7 odstotka. Kljub temu so si investitorji po šoku kmalu opomogli, in – merjeno v dolarjih – je cena bakra začela rasti. Pridobila je že skoraj deset odstotkov vrednosti, medtem ko je zaradi padanja vrednosti ameriškega dolarja rast vrednosti bakra v evrih nekoliko nižja in znaša šest odstotkov.

Matjaž Dlesk, Triglav Skladi Foto Jernej Lasič/triglav Skladi

Vrednost tone bakra na Londonski borzi kovin se trenutno giblje okoli 9500 dolarjev (oziroma okoli 8400 evrov), medtem ko nekateri analitiki ocenjujejo, da bi cena lahko v prihodnosti zrasla tudi na več kot 10.000 dolarjev za tono. Tudi marca letos je cena tone bakra za kratek čas presegla mejo 10.000 dolarjev. Povpraševanje po bakru bi bilo lahko v prihodnosti še dosti večje. Največji porabnik bakra je Kitajska. Kitajsko gospodarstvo se trenutno poleg trgovinske vojne sooča tudi s krizo v nepremičninskem sektorju, zaradi česar je povpraševanje po surovinah, kamor sodi tudi baker, pod pritiskom. Nekateri celo ocenjujejo, da cena bakra odraža zdravje kitajskega gospodarstva. Medtem ko pritiski na kitajsko gospodarstvo verjetno še ne bodo tako kmalu popustili, pa je na daljši rok vseeno pričakovati, da se povpraševanje po bakru na Kitajskem ne bo zmanjšalo. Po drugi strani lahko začne rasti povpraševanje drugje. Baker je eden boljših prevodnikov električne energije.

Rudniki so v Južni Ameriki

Elektrarne za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov so običajno na bolj odročnih predelih in treba je zgraditi dodatno omrežje, da se lahko ti viri povežejo v elektroenergetski sistem. Prav tako je treba zgraditi pametno energetsko omrežje, kar zahteva več povezav, pri vseh teh projektih pa se seveda uporablja baker. Tudi razvoj umetne inteligence bo zahteval več podatkovnih centrov in strežnikov, tudi tukaj ne bo šlo brez večje porabe bakra.

baker Foto Zx Igd

Po drugi strani so viri za pridobivanje bakra omejeni. Rudnike sicer najdemo povsod na planetu, vendar pa so največji rudniki v Latinski Ameriki. V njih je vse manj rude in pridobivanje je čedalje bolj zahtevno. Odpiranje novih rudnikov je tako časovno kot tudi finančno zelo zahteven podvig. Tako lahko čez nekaj let pričakujemo večje povpraševanje ter manjšo ponudbo bakra, kar bi lahko dvignilo cene. Seveda so tu še drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na povpraševanje. Lahko se pojavijo nove tehnologije, ki lahko zmanjšajo porabo bakra pri omenjenih projektih oziroma ga zamenjajo za druge materiale, možno pa je tudi povečano recikliranje te kovine.