Vozilo, ki ga najbolj potrebujete, z izjemnim lizingom

Vsako podjetje, ne glede na velikost, mora pri svojem poslovanju spremljati razmere na trgu in konkurenco ter si posledično postavljati vedno nove cilje za rast in razvoj. Naložbe so tu ključne, saj zagotavljajo napredek in hkrati tudi konkurenčnost na trgu. Naj gre za posodobitev proizvodne linije, razširitev voznega parka ali nakup napredne kmetijske mehanizacije – prava oprema v pravem trenutku podjetja pogosto ločijo od drugih. In ker v današnjem svetu odločajo hitrost, zanesljivost in učinkovitost, se pametne investicije obrestujejo ne le dolgoročno, ampak lahko že takoj prispevajo k večji produktivnosti, nižjim stroškom in boljši kakovosti storitev ali izdelkov.

Odločitev za nove naložbe zahteva odprtost za inovacije in za širitev svoje dejavnosti, a je pogosto pogojena z iskanjem dobrega vira financiranja – takšnega, ki bo fleksibilen, ugoden in hiter. V takih primerih je finančni lizing ena najučinkovitejših poti za nove investicije in nakup opreme, saj omogoča nemoteno širitev poslovanja brez pretiranega bremena za podjetniški proračun.

Vozilo, ki vam bo pocenilo službena potovanja, nov kombi za dostavo, traktor za delo na kmetiji, nova računalniška oprema, najnaprednejši stroj za optimizacijo dela v proizvodnji … Vse to so investicije, ki so sestavni del posla – ne glede na to, ali ste na začetku svoje poti ali ste že pravi poslovni veterani. Izboljšajte svojo poslovanje in konkurenčnost na trgu s pravimi investicijami in zanesljivimi finančnim lizingom. Odkrijte koristi lizinga za vaše podjetje v Intesi Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank: zanesljiv partner z dolgoletnimi izkušnjami

Intesa Sanpaolo Bank, ki je del ene največjih bančnih skupin v evroobmočju, že 70 let spremlja razvoj slovenskega gospodarstva in velja za eno vodilnih bank na področju kreditiranja podjetij. S svojo strokovno ekipo, lokalno prisotnostjo in tehnološko naprednostjo zna prepoznati potrebe podjetij in ponuditi konkretne rešitve, ki jih podprejo pri ključnih odločitvah.

Finančni lizing, ki ga ponuja Intesa Sanpaolo Bank, zaokrožuje celostno ponudbo bančnih in finančnih storitev za pravne osebe. Namenjen je podjetjem vseh velikosti – od samostojnih podjetnikov do velikih korporacij ter ponuja financiranje naslednjih naložb: nakup osebnih in tovornih vozil, kmetijske mehanizacije, proizvodnih in delovnih strojev, medicinske opreme in druge opreme oziroma premičnin.

Z dobro odločitvijo do boljših poslovnih rezultatov To je lahko primer preudarne odločitve, ki bi bil lahko tudi vaš. Srednje veliko logistično podjetje je že več let na trgu, njihovi dostavniki so stari in se večkrat pokvarijo. Posledica so visoki stroški vzdrževanja. Z nakupom novega voznega parka bi znižali stroške, postali bi bolj učinkoviti in bolj konkurenčni. Z nakupom hibridnih dostavnikov bi postali tudi bolj trajnostni. Tako podjetje bi lahko v Intesi Sanpaolo Bank vzelo finančni lizing za nakup novih dostavnih vozil na hibridni pogon. Ker bi šlo za t. i. zelena vozila z nižjimi emisijami, bi ob tem izkoristili še ugodnejše pogoje financiranja, ki jih banka ponuja za trajnostne naložbe. Z novimi vozili bi podjetje opravilo več poti z manj porabljenega goriva, razbremenili bi ekipo mehanikov in zmanjšali obremenjenost z vzdrževalnimi stroški.

Zakaj finančni lizing pri Intesi Sanpaolo Bank?

V Intesi Sanpaolo Bank vam ponujajo preprost in hiter dostop do financiranja – brez zapletenih postopkov in z minimalno dokumentacijo. V praksi to pomeni, da je pot do vaše nove opreme oziroma investicije krajša, kar vam zagotavlja hitrejši napredek in uresničitev novih ciljev.

Poleg tega vam v Intesi Sanpaolo Bank omogočajo fleksibilno odplačevanje, ki je popolnoma prilagojeno vašim poslovnim zmožnostim. Imajo tudi ugodnejše pogoje za zelene investicije. Dodatna prednost je tudi pregledna stroškovna struktura – poleg obvezne anuitete in enkratnega stroška obdelave ob sklenitvi pogodbe ni dodatnih stroškov za vodenje ali letno spremljavo.

Kaj je finančni lizing? Glavne razlike med finančnim lizingom in kreditom: Ponudnik lizinga ostaja pravni lastnik predmeta do plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Celotno vrednost nakupa lahko podjetje (razen za osebna vozila) uporabi za davčno olajšavo.

Dodatna zavarovanja praviloma niso potrebna.

Dostop do predmeta najema je enostavnejši in hitrejši. Bi radi svojemu podjetju dodali nov zagon? Preverite vaše možnosti glede finančnega lizinga, obiščite najbližjo poslovalnico Intesa Sanpaolo Bank ali obiščite spletno stran.

