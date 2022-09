Vprašljivo bančno zagotavljanje likvidnosti

V nadaljevanju preberite:

Poslanci bodo prihodnji teden obravnavali poroštveni zakon, ki predvideva državna jamstva za 1,6 milijarde evrov kreditov trem energetskim skupinam. A predlog zakona ni bil pripravljen v sodelovanju z bankami, ki bi nudile financiranje, opozarjajo bančniki in predlagajo dopolnila k zakonu. V Združenju bank Slovenije opozarjajo na možnost, da banke ne bodo mogle zagotoviti predvidene likvidnostne podpore HSE, Gen energiji in Geoplinu, pa tudi ne drugim delom gospodarstva, ki bo likvidnostna posojila potrebovalo zaradi zagotavljanja dragih energentov. Kaj še opozarjajo bančniki? Kaj pravijo v Geoplinu in Gen energiji? Kje so še težave poroštvenega zakona?