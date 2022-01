Vse več podjetij uvaja krajši delovnik

V nadaljevanju preberite še:

Ste naveličani osemurnega delovnika in bi hoteli delati manj ur ali celo dni? Poleg možnosti dela od doma in prilagodljivega delovnega časa vse več podjetij uvaja možnost krajšega delovnega časa, kar pomeni, da zaposleni ne delajo več klasičnih 40 ur na teden, ampak, na primer, 30 ur na teden oziroma le štiri dni. A pred sprejetjem takšne ponudbe se je dobro pozanimati, kaj to pomeni za vašo delovno obveznost, plačo, delovno dobo in druge pravice iz dela.

Pogledali smo, kako je s tem pri slovenskih delodajalcih? Kakšne so izkušnje s krajšimi delovniki in kje jih še načrtujejo.