Z dolžino krize narašča bojazen pred slabimi posojili

Na ravni Evropske unije je slišati svarila pred povečanjem slabih posojil podjetjem, prvi zametki nastajanja tako imenovanih zombi podjetij pa se v Sloveniji že kažejo. Februarja se je namreč začel stečaj podjetja Ravne Presses , čeprav je to v preteklem letu prejelo skoraj 86.000 evrov državne pomoči.

Kaj so » zombi podjetja« in koliko je takšnih podjetij v Sloveniji? Kako lahko podjetje, ki prejema obsežno državno pomoč zaide v stečaj? Kaj pričakujejo ekonomisti in sindikati?