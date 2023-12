Z razsvetljavo ustvarjajo sončno svetlobo

Ljudje 90 odstotkov časa preživimo v notranjosti in izgubljamo stik z naravno svetlobo. Ta podatek dodatno poudarja pomembnost svetil, ki nas obdajajo doma, v službi in drugje. Svetlobne rešitve in svetila ustvarja družinsko podjetje Intra lighting, ki mu zaupajo ugledni kupci z vsega sveta.

Podjetje Intra lighting iz Šempetra pri Gorici sta pred več kot 30 leti ustanovila zakonca Furlan. Strojni inženir Marino Furlan in modna oblikovalka Marjeta Furlan sta v mladostni zagnanosti povezala znanje in ideje ter začela doma izdelovati svetila kot rojstnodnevna darila za prijatelje. Hobi je potem prerasel v posel. Najprej sta dekorativna svetila uvažala in sestavljala, nato snovala svoja, pozneje pa stopila še na pot izdelave zahtevnejših celovitih rešitev. Izdelujejo svetila in svetlobne rešitve za zelo različne prostore, predvsem pisarne, hotele, trgovine, pa tudi šole, dom, bolnišnice, industrijo ... Med zvenečimi projekti so pisarne Facebooka, Microsofta in podjetja Johnson&Johnson na Irskem, pa Snapchata v Dubaju in Ferrarija v Italiji, avtomobilski salon Mercedesa na Norveškem, Rolls Roycea v Združenem Kraljestvu, Kitajskem in Fiata v Italiji, letališči Linate in Katar ...

Nika in Anej Furlan velik poudarek dajeta trajnosti. FOTO: Marko Feist/Delo

Zaradi »odličnih finančnih rezultatov, uspehov na tujih trgih z lastnimi izdelki in blagovno znamko, usmerjenostjo v razvoj, dizajn in zadovoljevanje potreb kupca, trajnostno naravnanostjo ter vizijo in ambicioznimi načrti« je družba prepričala strokovno komisijo, ki je podjetju leta 2019 podelila naziv Delova podjetniška zvezda. Ob podelitvi nagrade je Marino Furlan dejal: »Lahko se pohvalim, da imava izjemne otroke: skromne, samozavestne in sposobne.«

Hčerka Nika, ki v podjetju vodi strateške projekte v marketingu, in sin Anej, ki zadnjih sedem let v podjetju vodi razvoj, sta bila tokratna gosta Delovega podkasta Moč gospodarstva.

Lani so ustvarili rekordnih 39 milijonov evrov prihodkov. FOTO: Miran Kambic/Arhiv podjetja

Kakšni sta dobra in slaba svetloba?

Veliko je odvisno od posameznika, kaj mu ugaja. Starejši potrebujejo več svetlobe kot mlajši, na vprašanje odgovarja Nika Furlan, ki pa poudarja: »Dobre svetlobe ne opazimo, slabo pa. Opazimo, kadar nas nekaj moti. Mi skušamo popokazati, kako lahko različni tipi svetlobe spremenijo prostor, kako vplivajo na počutje, emocije ter da vsak lahko dobi najboljšo svetlobo zase.«

Vedno pomembneje je, kako s svetlobo vplivamo na počutje ljudi in kako se lahko z umetno razsvetljavo približamo prednostim, ki jih ima sonce. Na vprašanje, ali so blizu temu, da bi ustvarili umetno sonce, Nika Furlan odgovarja: »V enem delu smo. Patentirali smo svetlobni vir S-Mimic, ki posnema spektralno sestavo in dinamiko naravne dnevne svetlobe in se lahko prilagaja različnim generacijam in potrebam ljudi. Svetloba vpliva na cirkadiani ritem človeka in s tem pomaga zmanjšati utrujenost oči, poveča dnevno aktivacijo in izboljša kakovost spanja. Ne bomo pa nadomestili ultravijolične in infrardeče svetlobe, ki ju ima sonce in imata precej dobrih učinkov za človeka. Za to je še vedno treba iti ven, na prosto. Poznamo podatek, da ljudje 90 odstotkov časa preživimo v notranjosti in izgubljamo stik z naravno svetlobo.«

Njihova arhitekturna svetila so prejela številna priznanja s področja oblikovanja. Kaj je torej pomembneje: videz ali razsvetljava? »Oboje,« odgovarja Anej Furlan. »Luč najprej vidiš in to je prvi vtis na stranko oziroma kupce. Kot drugo pa je pomembno udobje in prijetno počutje v ambientu svetila.«

V šempetrskem podjetju pravijo, da mora biti svetloba tam, kjer je potrebna, ko je potrebna in kolikor je je potrebne. Njihove rešitve zato omogočajo reguliranje svetlobe, spreminjanje barve in jakosti, odvisno od potreb. Pri razvoju svetil veliko pozornosti posvečajo tudi kombiniranju svetlobe in akustike.

Svetloba ima velik vpliv na človekovo počutje. FOTO: Arhiv podjetja

Kupcem je trajnost izdelka zelo pomembna

Eden od pomembnejših trendov tudi v njihovi panogi je trajnost, in sicer tako trajnost njihovih svetlobnih rešitev in izdelkov kot podjetja samega. »Osredotočamo se na to, kako je produkt narejen, kakšna je poraba energije, kakšna je življenjska doba, kako je s servisiranjem, kaj se zgodi po koncu življenjske dobe ... Na ravni podjetja pa gledamo, da smo tudi sami trajnostno naravnani. Prehajamo na to, da bomo sto odstotkov potrebne električne energije proizvedli sami s sončnimi elektrarnami, vgrajujemo toplotne črpalke, rekuperacijo, namesto gradnje novih stavb obnavljamo stare,« našteva Nika, brat pa jo dopolni, da prehajajo na brezpapirno poslovanje in ukinitev stiropora v embalaži, za kar so kupili nov stroj, ki za vsak produkt izdela prilagojeno embalažo.

Kupcem je trajnost izdelka zelo pomembna, povesta sogovornika. Gradbena industrija je odgovorna za 40 odstotkov emisij ogljikovega dioksida, od tega 27 odstotkov uporaba stavb in 13 odstotkov novogradnje, s podatkom postreže Nika Furlan: »Smo del projekta, kjer znotraj naše industrije računamo, koliko emisij imajo svetila. Ugotovitev je, da je za 90 odstotkov emisij odgovorna poraba elektrike v življenjski dobi svetila. Zato sta varčnost in dolga življenjska doba zelo pomembni, tako kot tudi dobro počutje uporabnikov.«

Zakaj pa je pomembno trajnostno delovanje za podjetje – zgolj zaradi nižjih stroškov ali vidita še druge prednosti? Prednosti je več, od nižjih stroškov za električno energijo z lastno proizvodnjo elektrike s sončnimi elektrarnami do tega, da tako državni kot evropski razpisi od prijavljenih podjetij zahtevajo trajnostno naravnanost, pravi Anej Furlan.

Za svoje izdelke so prejeli več oblikovalskih nagrad. FOTO: Arhiv podjetja

Postavljajo obrat v ZDA

Štiri leta po prejemu nagrade Delova podjetniška zvezda je mogoče ugotoviti, da zvezda Intra lighting sveti še močneje. Leta 2022 so ustvarili rekordnih 38,6 milijona evrov prihodkov in štiri milijone evrov čistega dobička, ob rasti števila zaposlenih pa so ustvarili za slovensko gospodarstvo nadpovprečnih 79.236 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Vse bolj se širijo v tujini, tudi s proizvodnjo. Lani so najeli prostore v ZDA. Tam urejajo skladišče, pisarne in razstavni prostor. Junija prihodnje leto načrtujejo, da bodo začeli sestavljati prve produkte, zadnji korak pa je zagon proizvodnje. »Osvajamo ameriški trg, poleg tega pa je pomembna znamka 'Made in USA', saj v večini ameriških državnih projektov zahtevajo domače proizvode, s proizvodnjo v ZDA smo na tem trgu lahko bolj fleksibilni, hitrejši, lahko nudimo boljšo podporo strankam,« pove Anej Furlan.

Spontani prenos vodenja

V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, katerih ustanovitelji se počasi umikajo in vodenje prepuščajo svojim otrokom. Med drugim tudi Janez Novak sinu Matiji predaja v roke družbo RLS Merilna tehnika, letošnjo Delovo podjetniško zvezdo.

Prenos vodenja poteka tudi v Delovi podjetniški zvezdi 2019, in sicer, kot pove Nika Furlan, brez začrtanih mejnikov, spontano in po naravni poti.