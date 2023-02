Z razvojnim centrom in inštitutom do kakovosti bivanja

Družba MIK Celje v Vojniku gradi novi razvojni center in Inštitut dr. Petra Novaka. Gre za stavbo s 6400 kvadratnimi metri površine, ki jo bodo odprli 25. septembra in v kateri bo sčasoma zaposlitev našlo sto ljudi. V razvojnem centru bo prostor za mlada podjetja in startupe, ki jim bodo pomagali pri realizaciji idej z mentorstvom strokovnjakov ter s sodobno in robotizirano proizvodnjo. Ena ključnih nalog Inštituta pa bo ozaveščanje o kakovosti bivanja.

Generalni direktor MIK Celje Franci Pliberšek je dejal, da je pri snovanju razvojnega centra sledil izkušnjam poslovnih partnerjev oziroma prijateljev, konkretno je izpostavil zasavsko podjetje Dewesoft in podjetniški pospeševalnik Katapult. Direktorica podjetja prezračevalnih naprav MIKrovent in Inštituta dr. Petra Novaka Branka Viltužnik je dejala, da zanimanje startupov je. Pliberšek je dodal, da bo njihova ekipa ocenila, ali je posamezni startup primeren zanje: »Bistveno je, da gre za razvoj prezračevalnih naprav, razvoj določenih filtrov za mikroplastiko in tudi za področje boljše kakovosti bivanja. Morajo nas prepričati s svojo idejo, potem jim bomo za neko obdobje dali prostore v brezplačni najem, nato pa videli, kaj se da iz njihove ideje narediti.«

Franci Pliberšek (spredaj) v prostorih novo nastajajočega razvojnega centra v Vojniku. FOTO: Gašper Gajšek

Pliberšek je poudaril, da s tem razvojnim centrom MIK Celje vrača v družbo in da želijo mladim pomagati: »Mladi razvojniki včasih ne vedo, kako se kaj privije, kam lahko pokličejo, kako se kaj ocarini … Za nas je to nekaj običajnega, zanje pa je velik bav bav. Zato bo tu naša ekipa, tudi nekatere podjetnike iz Kluba slovenskih podjetnikov bom povabil sem, da bomo lahko mladim dali priložnost. Kdor bo želel investirati v ta podjetja, bo lahko, da bodo imeli mladi boljšo prihodnost. Ključne so izkušnje, ki jih lahko nekomu predstaviš, ne moreš pa jih ovrednotiti. Izkušnje so največja vrednost poleg prostora.«

Pomoč

Stavba že stoji, a je treba urediti še notranjost in vso opremo, uradno jo bodo odprli septembra. Kot je pojasnil Pliberšek, ima stavba geosonde, lastno sončno elektrarno, prezračevalne naprave in gre za eno najbolj energetsko varčnih stavb. Gradijo še skladiščne prostore, naložba v vse skupaj je vredna 21 milijonov evrov in gre po navedbah Pliberška za enega največjih projektov na Štajerskem.

Pomen razvojnega centra in Inštituta dr. Petra Novaka so predstavili (z leve) vojniški župan Branko Petre, generalni direktor MIK Celje Franci Pliberšek in direktorica podjetja MIKrovent in Inštituta dr. Petra Novaka Branka Viltužnik. FOTO: Gašper Gajšek

Razvojni center bo razdeljen na razvoj in proizvodnjo, Inštitut dr. Petra Novaka pa bo imel veliko konferenčno sobo in snemalni studio, kjer bodo večinoma potekala izobraževanja, ozaveščanja in družabni dogodki. Inštitut se imenuje po dr. Petru Novaku, ki je bil idejni oče prezračevalnega sistema MIKrovent, ki ga je družba na trg dala pred 13 leti. Kot je pojasnil Pliberšek, pa so zadnja leta namenili predvsem razvoju novih MIKrovent Smart prezračevalnih naprav. V okviru Inštituta že delujejo testne komore, kjer ustvarjajo različne klimatske pogoje, s katerimi simulirajo vse podnebne lokacije po svetu.

Kot je poudarila direktorica Branka Viltužnik, se ljudje ne zavedajo, da je zrak v stanovanjih večkrat bolj onesnažen kot zunaj: »Glavna usmeritev podjetja prezračevalnih naprav MIKrovent je kakovost bivanja.« Prav ozaveščanje o kakovosti bivanja bo tudi eden ključnih stebrov Inštituta, je še dejala Viltužnikova: »Inštitut bo največji tovrstni v regiji in se bo raziskovalno ter celostno ukvarjal s kakovostjo bivanja doma, v pisarnah, šolah, domovih za starejše in drugod. Za razvoj novih produktov bodo na voljo poleg znanja tudi proizvodnja, oprema in razvojne delavnice. Mnogokrat vidimo dobre ideje, ki jih mladi imajo, pa jim od prototipa naprej žal zmanjka čisto malo.«