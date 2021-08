Z zakonom bi povečali priljubljenost javnih prevozov

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za infrastrukturo namerava s posebnim zakonom integrirati javni potniški promet, in sicer medkrajevne avtobuse in vlake ter, če se bodo tako odločile občine, mestne avtobuse. Predvidevajo, denimo, enotno spletno platformo, vozovnice, usklajene vozne rede in tako dalje. »Napovedane in že sprejete rešitve so velik pozitiven korak naprej pri popularizaciji javnega potniškega prometa,« pravi glavni izvršni direktor avtobusne družbe Nomago Sandi Brataševec.



Ministrstvo pripravlja zakon o javnem potniškem prometu, s katerim nameravajo zagotoviti učinkovit javni potniški promet in povečati število potnikov, ki upravljajo javni prevoz