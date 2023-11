Za Inženirko leta 2023 že izbranih deset nominirank

Znanih je deset nominirank za Inženirko leta 2023, ki so bile izbrane med 37 prijavljenimi kandidatkami. Dobitnica priznanja bo razglašena na prireditvi 16. januarja 2024 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost, letos poteka že šesti izbor Inženirka leta.

Nominiranke pa so: Anka Ilc, vodja laboratorija v podjetju Structum, Jelena Vasiljević, raziskovalno-razvojna inženirka v podjetju Filc, Kristina Batistič, svetovalka za kibernetsko varnost v podjetju NIL, Leja Prezelj, strokovna sodelavka za varnost in kakovost živil v proizvodnji svežih izdelkov v podjetju Ljubljanske mlekarne, Ljupka Vrteva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb v družbi Petrol, Nina Krmac, vodja skupine za IT-koordinacijo v družbi A1 Slovenija, Nina Seifert, samostojna razvojna inženirka za inovacije v družbi Iskraemeco, Petra Osojnik, vodja validacij v aseptični enoti v Leku farmacevtski družbi, Saša Stradovnik, inženirka za robotiko in avtomatizacijo v podjetju Proris ter asistentka in raziskovalka na FERI Univerze v Mariboru, ter Simona Kek, podatkovna znanstvenica v podjetju Outbrain.

Glavno merilo raznolikost

Glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost glede na izobrazbo, starost, organizacijo, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. Metka Škofic, urednica projekta Inženirke in inženirji bomo!, pravi, da so imeli doslej v šestih letih že 215 kandidatk za nominacijo za inženirko leta. Kandidatke prihajajo večinoma iz industrije, predvsem iz razvojno naravnanih podjetij, pa tudi iz akademskih krogov in raziskovalnih institucij. »V nasprotju s preteklimi leti so letos med prijavljenimi kandidatkami prevladovale inženirke računalništva in informatike, saj jih je bilo kar 11. Sledilo je področje strojništva, elektrotehnike, kemije in smeri naravoslovno-tehniške fakultete,« je še dodala.

Katere so dosedanje inženirke leta

Dosedanje nosilke naziva inženirka leta so: aktualna inženirka leta 2022 Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, v letu 2021 je priznanje prejela Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility, v letu 2020 Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, v letu 2019 Aida Kamišalić Latifić, sedanja državna sekretarka v Službi vlade RS za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ter v letu 2018 Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS Merilna tehnika.