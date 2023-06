Za izvirne ideje podeljene Inženirske iskre 2023

V Kovačnici v Kranju so danes v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo! četrtič podelili priznanja inženirska iskra. Prejeli so jih Tanja Pirih z Gimnazije Jurija Vege Idrija, ki mlade spodbuja k inovativnosti, Natalija Premužič in zavod Super Glavce, v katerem otrokom predajajo ljubezen do robotike in v njih spodbujajo radovednost, ter projekt SpaceDent, v katerem študenti raziskujejo stomatološke postopke za zanesljivo sanacijo zobozdravstvenih težav astronavtov.

Projekta ScienceJam in razvoj makete elektroenergetskega sistema Slovenija pa sta prejela posebni pohvali, so sporočili organizatorji.

Miha Bobič, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo. FOTO: Andrej Križ Za Mediade

, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki prihaja iz podjetja Danfoss Trata, pa se je zahvalil nagrajencem, ker doprinašajo k znanosti in boljši ozaveščenosti o STEM poklicih, ter izpostavil pomen inženirstva: »Prihodnost potrebuje dobre inženirke in inženirje, ki bodo sposobni v multidisciplinarnosti najti odgovore za energetsko preobrazbo.«

»Kranj je primer, da ni nujno, da si iz velike države, da si pomemben. Uvrstili smo se med pet mest v evropskem prostoru, kot primer, kako se dela pametno mesto. Pomembno je, da izkoristimo oziroma izkoristite svojo iskrico, svoje talente,« je zbrane nagovoril Tomaž Lanišek, vodja urada za razvoj, pametno skupnost in projekte na Mestni občini Kranj.

Ekipa zavoda Super glavce. FOTO: Andrej Križ Za Mediade

Po podelitvi so predstavili tudi aplikacijo KAMbi, ki mladim pomaga pri odločitvi o karierni poti.

Priznanja inženirska iskra vsako leto prejmejo prebojne, izvirne prakse, projekti, dogodki ali osebe, ki so pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic in inovativnost v družbi. Med nagrajenimi so pogosto posamezniki, projekti in organizacije, ki delujejo v šolskem okolju, ki pomembno vpliva na opredelitev mladih za vstop v inženirski svet, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.