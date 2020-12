Za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov na voljo 10 milijonov

Ljubljana - Agencija za energijo je objavila osmi javni poziv za vstop k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Na voljo je 10 milijonov evrov, rok za prijavo projektov je 10. februar 2021.Sredstva so namenjena investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz projektov, izbranih na podlagi javnega poziva po konkurenčnem postopku. Kot so sporočili iz Agencije za energijo, lahko projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE poleg investitorjev na tem javnem pozivu prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo šele po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.