Za zdaj kaže, da večjih težav s preskrbo zemeljskega plina ne bo

V nadaljevanju preberite:

Vse kaže, da se je Evropa glede preskrbe s plinom zelo dobro pripravila na letošnjo zimo, pomirja Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe Plinovodi »Gibljemo se v okvirih in ne pričakujemo večjih težav,« pravi. Poraba bo odvisna tudi od zime, ali bo ta mila ali mrzla. Evropska unija si je za letošnjo zimo določila cilj 15-odstotnega zmanjšanja porabe plina. Pojasnjujemo, za koliko se je Slovenija do zdaj približala cilju 15-odstotnega prihranka plina, kakšni so pogoji, da se izognemo redukcijam plina in zakaj je Teš kuril plin namesto premoga.