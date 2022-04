Založba, ki uspešno pridobiva evropske projekte

Založba Beletrina je pridobila dva nova projekta, ki bosta financirana z evropskimi sredstvi, trajanje enega pa je podaljšala. »V interesu založbe je profesionalizirati vse svoje dejavnosti, zato se nam zdijo pomembne tudi investicije v prijavo evropskih projektov,« je povedala izvršna direktorica Beletrine Alma Čaušević Klemenčič.

Založba Beletrina je v evropskem kulturnem in kreativnem ekosistemu uveljavljena organizacija, je dejala Barbara Rovere, strokovnjakinja na področju zbiranja sredstev, ki je sodelovala pri pripravi vseh treh projektov. »Beletrina v vseh treh projektih nastopa v vodilni vlogi in dokazuje, da je s svojimi razvojnimi projekti sposobna vedno znova suvereno konkurirati v evropskem merilu,« je pojasnila. Izvršna direktorica Beletrine Alma Čaušević Klemenčič pa je dodala, da Beletrina že od leta 2014, ko je pridobila status samostojnega zavoda, aktivno snuje mednarodna partnerstva, zlasti s kulturnimi in umetniškimi akterji iz vse Evrope.

Novopridobljena projekta

Tokrat je Beletrina prepoznala nišo, ki se navezuje na dokumentiranje in razmerje med umetnostjo in aktivizmom, ter jo oblikovala v dva nova razvojna projekta mednarodnih dimenzij.

Prvi izmed njiju, projekt LITMAG (East European Literary Magazines 1945–2004: Testing the Boundaries and Paving the Way to Democratization) bo financiran iz evropskega programa Državljani, enakost, pravice in vrednote, njegov cilj je odpraviti pomanjkljivosti dokumentacije na področju evropskih literarnih revij, njihova analiza in ozaveščanje javnosti o vlogi, ki so jo te imele. Projekt se bo osredotočal predvsem na vzhodnoevropske literarne revije, ki so v obdobju po drugi svetovni vojni izražale nasprotovanje avtoritarnim in totalitarnim režimom ter vplivale na demokratizacijo in pristop k Evropski uniji. Projekt združuje osem partnerjev iz šestih držav članic EU, in sicer iz Slovenije, Poljske, Avstrije, Madžarske, Litve in Italije.

Beletrina bo vodila tudi projekt ArtACT (Art Activism in post-COVID Europe), ki ga bo podprl mehanizem Ustvarjalne Evrope za projekte sodelovanja. Z aktivizmom lahko prek umetnosti vplivamo na družbene spremembe – to načelo je osnova projekta ArtACT. Realiziral ga bo konzorcij petih kulturnih in umetniških organizacij iz Slovenije, Nemčije, Švedske, Belgije in Španije, ki bodo izvedle odmevne pilotne multidisciplinarne vseevropske umetniško-aktivistične projekte.

Podaljšanje projekta Versopolis

Poleg dveh popolnoma novih projektov bo Beletrina spet uveljavljala tudi pomen projekta Versopolis, za katerega so uspešno pridobili financiranje še za prihodnja tri leta, torej za obdobje med letoma 2022 in 2025. Sredstva za projekt so – kot do zdaj – pridobili na enem od razpisov programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe), namenjenega evropskim platformam za kulturne operaterje, ki promovirajo uveljavljajoče se umetnike in umetnice.

Skladno s temi pogoji se bo v projektu spet združilo 30 kulturnih izvajalcev iz 21 držav EU in sedmih držav zunaj EU, z namenom negovanja evropske poezije in nadaljevanja umeščanja poezije v kulturno in družbeno okolje. Projekt bo tudi v prihodnje trajno izboljševal karierne možnosti neuveljavljenih pesnic in pesnikov, saj bo podpiral njihovo prepoznavnost in mobilnost. Versopolis je zavezan tudi literarnim festivalom, ki jim bo omogočil nadgrajevanje programa, hkrati bo povečal prisotnost evropske poezije na svetovnem kulturnem prizorišču ter zanimanje za poezijo, umetnost in kulturo na splošno. Projekt, ki bo cilje in naloge uresničeval z izvajanjem raznovrstnih dejavnosti, je od leta 2014 podprl že 321 pesnikov iz 39 držav, ki pišejo v 32 jezikih.