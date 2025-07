Paralelno ves čas poteka tiho, neproblematično sprejemanje zanikanja

V nadaljevanju preberite:

Enega od osrednjih dogodkov – razstavo ob 30. obletnici genocida v Srebrenici, s katero opozarjajo na nevarnost zanikanja tragičnih dogodkov in relativizacije zgodovine – naj bi po prvotnih načrtih gostil Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, a so jo zaradi nestrinjanja z uvodnimi pojasnili k razstavi organizatorji premaknili v Muslimanski kulturni center. Organizatorji so hoteli postaviti v prvi plan razstavo oziroma zgodbe preživelih, ki so njeno bistvo, ter jasno opredeliti, kdo je bil v vojni agresor in kdo žrtev. Zaplet vendarle zahteva nekaj pojasnil.