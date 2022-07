Zaradi pomanjkanja delavcev zapirajo restavracije, trgovine, lekarne ...

V nadaljevanju preberite:

V redakcijo smo prejeli zgodbo gostinca, ki zadnja dva meseca svojo restavracijo zapira ob treh popoldne, namesto v običajnih večernih urah. Kot pravi, preprosto ne najde delavcev, trenutna ekipa pa več kot to ne zmore. Pomanjkanje kadra načenja tudi obstoječe prakse trgovin in lekarn, ki spreminjajo delovne čase in razporejajo zaposlene.