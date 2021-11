Zaradi razhajanj s Počivalškom odstop direktorice STO

Maja Pak od 1. decembra ne bo več vodila Slovenske turistične organizacije (STO). Z današnjim dnem je namreč zaradi razhajanja z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom glede pogledov na vodenje STO podala odstopno izjavo.

»Slovensko turistično organizacijo zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in kreativno ekipo, s katero smo v preteklih letih v tesni povezavi s turističnim gospodarstvom uspešno pozicionirali Slovenijo na globalnem turističnem zemljevidu kot zeleno in trajnostno usmerjeno destinacijo, ki se redno uvršča na lestvice najbolj atraktivnih in zaželenih turističnih destinacij. Ponosna sem na dosežke STO v zadnjih sedmih letih in na to, da sem imela priložnost voditi organizacijo, ki je Slovenijo postavila za primer dobre prakse na področju razvoja in implementacije trajnostnega turizma na globalni ravni,« je sporočila. Z decembrom se bo vrnila na prejšnje delovno mesto na STO.

Maja Pak je vodila STO prvič med letoma 2010 in 2012, ko sta se združili STO in javna agencija SPIRIT Slovenija. V drugem mandatu je vodila ponovno samostojno STO od avgusta 2015 do danes. V STO menijo, da so bili v tem obdobju narejeni veliki premiki v smeri prepoznavnosti in želenega pozicioniranja Slovenije v mednarodnem prostoru, konsistentnega znamčenja v skladu z znamko I Feel Slovenia, v smeri digitalne preobrazbe trženja in oblikovanja partnerstev z najuglednejšimi mednarodnimi združenji organizatorjev potovanj. Ocenjujejo še, da so bili postavljeni dobri temelji za ponovni zagon turizma, ki mora iz krize iziti še uspešnejši, bolj trajnosten in odgovoren.