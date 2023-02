Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni rahlo boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila za eno odstotno točko višja kot v prejšnjem mesecu, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 12 odstotnih točk, so izračunali na državnem statističnem zavodu. K mesečni rasti je prispevalo le izboljšanje pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za pet odstotnih točk). Drugi kazalniki (trenutno finančno stanje v gospodinjstvu, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede večjih nakupov) so sicer ohranili januarsko vrednost.

Na letni ravni je opazna razlika s prejšnjim februarjem, torej obdobjem pred rusko invazijo v Ukrajino in kasnejšim naglim zviševanjem inflacije. Od takrat se je namreč kazalnik zaupanja potrošnikov poslabšal za kar 13 odstotnih točk. Medletno so se poslabšale vse štiri komponente, ki sestavljajo omenjeni kazalnik pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi, za 16 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 14 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk in pričakovanje glede večjih nakupov za osem odstotnih točk, še ugotavljajo na Sursu.