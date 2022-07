Zavarovalnice v Sloveniji stabilne

Zavarovalniški sektor v Sloveniji so tudi lani najbolj zaznamovale dlje časa trajajoče okoliščine nizkih obrestnih mer in pandemija covida-19, a kljub vsem izzivom na Agenciji za zavarovalni nadzor njegovo poslovanje ocenjujejo kot zelo uspešno. Na včerajšnji novinarski konferenci so kot izzive omenili inflacijo in kibernetske napade, kar zadeva vojno v Ukrajini, pa menijo, da na poslovanje zavarovalnic v Sloveniji ne bo imela bistvenega neposrednega vpliva.

»Zavarovalniški sektor kot celota deluje stabilno in izpolnjuje vse zahteve glede same kapitalske ustreznosti. Po deležu zavarovalne premije v bruto domačem proizvodu – ta znaša pet odstotkov – je Slovenija v preteklem letu med državami, za katere objavlja podatke OECD, zasedla šestnajsto mesto,« je poudaril direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) Gorazd Čibej. Po njegovih besedah se na podlagi teh podatkov uvrščamo med srednje razvite zavarovalniške trge.

Zavarovalnice so lani izkazale skupno za 210 milijonov čistega dobička, kar je dobrih 38 odstotkov več kot v epidemičnem letu 2020. Zaradi precejšnjega porasta čistih prihodkov od zavarovalnih premij je bilo uspešno tudi delovanje obeh pozavarovalnic.

Leta 2021 so v skupini premoženjskih in življenjskih zavarovanj zavarovalnice obračunale za nekaj več kot 2,4 milijarde evrov premij (1,9 milijarde evrov premij so obsegala premoženjska zavarovanja, 528 milijonov pa življenjska), kar je skoraj 1,6 odstotka več kot leto prej.

Zavarovalniški sektor je tudi lani deloval na močno koncentriranem trgu, ki ga sestavljajo štiri najmočnejše zavarovalnice: Triglav, Generali, Sava in Vzajemna. Te so v preteklem letu obvladovale 79,7 odstotka trga, pojasnjujejo na AZN.

Agencija za zavarovalni nadzor je bila leta 2021 vpeta tudi v pripravo zakonodajnih predlogov na področju zavarovanj. Njeno delo je med drugim zaznamovala revizija direktive Solventnost II, ki velja za najpomembnejši zakonodajni akt na področju zavarovalništva v EU. V štirih mesecih jim je v času predsedovanja Slovenije EU v okviru delovnih skupin uspelo zapreti pet vsebinskih poglavij od skupno devetih, je povedal Čibej.