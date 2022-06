ZBS: Pri dvigu kun na Hrvaškem priporočamo dvig brez konverzije v evre

V Združenju bank Slovenije za čas počitnic opozarjajo stranke bank in hranilnic na pravila o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (bodisi da so izdane v fizični obliki bodisi digitalizirano v strankino mobilno napravo) ter o uporabi terminalov POS in bankomatov.

Kar zadeva menjavo evrov v kune, so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem različni, zato ljudem priporočajo, da se pred menjavo gotovine pozanimajo o veljavnih tečajih. Svetujejo uporabo plačilnih kartic na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.

Informativni tečaji mednarodnih kartičnih sistemov so objavljeni na naslednjih povezavah: https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates

Banke v skladu z uredbo EU imetnikom kartic prikazujejo vsa nadomestila in menjalni tečaj za pretvorbo valut na bankomatu ali prodajnem mestu kot odstotni pribitek na zadnji razpoložljivi referenčni menjalni tečaj ECB. Namen uredbe je, da bi potrošniki dobili informacije, ki jih potrebujejo, da bi izbrali zase najboljšo možnost pretvorbe valut v EU oziroma njenih pridruženih članicah (EGP).

Pri dvigovanju gotovine v državah, ki nimajo evra (recimo kun na Hrvaškem), lahko bankomat v tujini pred dvigom gotovine ponudi dve možnosti, in sicer dvig s konverzijo v evre ali dvig gotovine v lokalni valuti. Če izberete dvig s konverzijo v evre, bo pri preračunu izbranega zneska v evre uporabljen tečaj lokalne banke, ki je lastnica bankomata. Če izberete dvig v lokalni valuti, bo preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank. Zato imetnikom kartic svetujemo, da izberejo dvig v lokalni valuti, in ne s konverzijo v evre, priporočajo v ZBS.

Pri dvigih na tujih bankomatih bodite posebej pozorni na morebitne dodatno zaračunane stroške, opozarjajo na ZBS. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pazite na dodatne stroške

»Pri dvigih na tujih bankomatih bodite posebej pozorni na morebitne dodatno zaračunane stroške iz naslova enkratnih nadomestil za dvig gotovine oziroma pribitkov na menjalni tečaj (posebej, če se odločite za valutno konverzijo). Prej omenjena stroška se lahko zaračunata zgolj in samo ob izrecnem vašem privoljenju tekom izvajanja transakcije,« poudarjajo v ZBS.

Stroški nadomestila gotovine (t. i. Surcharge oz. Access Fee) in konverzija iz lokalne valute v evre z morebitnim pribitkom na menjalni tečaj se lahko pojavijo tudi znotraj iste transakcije, zato strankam svetujejo, da pozorno spremljajo sporočila na bankomatih tekom izvajanja transakcije.

Tudi pri plačilih s kartico na prodajnem mestu komitentom bank svetujejo enako kot pri dvigu gotovine na bankomatu, in sicer izbiro plačila v lokalni valuti (ne s konverzijo v evre).

Poleg uporabe kartice na ZBS svetujejo, da na pot vzamete tudi nekaj gotovine, vendar ne večjih zneskov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Koliko gotovine vzeti s seboj na dopust? »Poleg uporabe kartice vam svetujemo, da na pot vzamete tudi nekaj gotovine. Tisti, ki potujete daleč in za dlje časa, iz varnostnih razlogov razmislite tudi o uporabi dveh različnih mednarodno veljavnih kartic,« svetujejo na ZBS.

Na splošno pa na ZBS vsem priporočajo, da pred odhodom na počitnice preverijo veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. »Limit porabe na vaši plačilni kartici predstavlja razpoložljivo stanje na kartičnem računu, ki ga lahko mesečno izkoristite za nakupe ali dvige gotovine. Če odhajate na daljši oddih ali potovanje v tujino, lahko uredite limit v poslovalnicah bank in hranilnic ali z oddajo vloge prek spletne banke začasno limit povišate. Prav tako preverite vaše kontaktne podatke oziroma pravilnost telefonske številke, na katero prejemate sporočila oziroma morebitna obvestila vaše banke.«

Še nekaj dodatnih nasvetov

In še nekaj nasvetov: S seboj ne nosite večjih zneskov gotovine. Za koristno se lahko izkaže tudi, če na pot ob kartici osebnega računa vzamete kartice obeh mednarodnih kartičnih sistemov; Mastercard in Visa. Za dodatno varnost svojih kartic poskrbite z naročilom na varnostno SMS-sporočilo. Za primer izgube ali kraje kartice je pri nekaterih izdajateljih kartice možno skleniti dodatno zavarovanje. Preverite pri izdajatelju vaše kartice.

»Skrbno hranite vašo fizično kartico in napravo, v kateri imate digitalizirano kartico v vaši mobilni denarnici. Vsako izgubo ali krajo takoj prijavite izdajatelju kartice in s tem preprečite morebitno zlorabo. Pri uporabi številke PIN poskrbite za varen in diskreten vnos. Kartice ne dajajte iz rok in ne pustite, da jo odnesejo iz vašega vidnega polja,« še opozarjajo na ZBS.