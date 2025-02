Napoved Trumpovih carin na kovine prizadela vsa podjetja v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Grožnja Donalda Trumpa, da bo uvedel visoke carine na jeklo in aluminij, se je v ameriški industriji hitro razširila. Podjetja, od proizvajalcev do lastnikov naftnih in plinskih polj, se že spopadajo z višjimi stroški kovin.

Bela hiša je v ponedeljek sporočila, da bodo ZDA 12. marca uvedle 25-odstotne carine na celoten uvoz jekla in aluminija, kar je del obsežnega programa protekcionistične trgovinske politike, ki je vznemirila številna ameriška podjetja. ZDA so neto uvoznik jekla in aluminija, kar pomeni, da bodo carine pričakovano zvišale cene na celotnem državnem trgu. Cena, ki jo tovarne na Srednjem zahodu plačujejo za aluminij, se je v zadnjih dneh zvišala v primerjavi s tisto, ki velja v Londonu.

Po podatkih LSEG so se terminske pogodbe, ki sledijo premiji Midwest – pomembnemu merilu za cene, ki jih plačujejo ameriška podjetja in vključujejo prevozne, davčne in druge stroške –, za poravnavo prihodnji mesec od konca januarja zvišale za 25 odstotkov.