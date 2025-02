Carine za avtomobile iz Mehike bi udarile tudi Evropo

Novi predsednik ZDA sosedom grozi s carinami, kar posredno nedvomno vpliva tudi na evropsko avtomobilsko industrijo. V analitični družbi Jato Dynamics so raziskali, koliko avtomobilov se pravzaprav proda v ZDA, koliko jih je izdelanih tam ter koliko jih uvozijo od drugod in od kod. Glede slednjega so posebej izpostavili Mehiko, ki je med drugim zelo pomembna proizvodna lokacija skupine Volkswagen.

V lanskem letu je bilo v ZDA prodanih 16,1 milijona avtomobilov (sem se štejejo tudi njihovi poltovornjaki), od tega jih je bilo po podatkih analitične družbe Jato Dynamics 61 odstotkov izdelanih v Ameriki, preostali pa drugje. »Medtem ko se razmere nenehno spreminjajo, bo uvedba carin za najbližje trgovinske partnerje ZDA močno vplivala na avtomobilsko industrijo v Severni Ameriki in na milijone avtomobilov, ki vsako leto prihajajo v to državo iz Kanade, Kitajske in Mehike,« je v svoji analizi zapisal Felipe Munoz, globalni analitik pri Jato Dynamics.

Po podatkih analitične družbe so te tri države leta 2024 predstavljale 18 odstotkov celotne prodaje novih vozil v ZDA. Daleč najpomembnejša je bila v tem pogledu Mehika, v kateri so različni proizvajalci za ZDA lani izdelali kar 2,19 milijona avtomobilov. To je pomenilo 13-odstotno rast glede na leto 2023, medtem ko se je proizvodnja avtomobilov v ZDA lani povečala za le dva odstotka.

Največji evropski avtomobilski koncern Volkswagen v tej latinskoameriški državi proizvede kar 44 odstotkov vseh avtomobilov, ki jih nato proda v ZDA. »Skupina VW je lani štiri od svojih petih najbolje prodajanih modelov v ZDA izdelala v mehiških tovarnah, nemški koncern je tako najbolj izpostavljen uvedbi carin na mehiško blago,« je komentiral Munoz. Podobno je bila Mehika druga največja država izvora vozil, ki jih v ZDA prodajajo Nissan, Mazda, Honda, Stellantis in Ford. Ford je sicer ameriški, deloma tudi Stellantis, znamke ZDA so tudi Chrysler, Dodge, RAM.

tabela prodaj avtomobilov v ZDA

Medtem ko se vloga Mehike za proizvajalce avtomobilov, ki delujejo v ZDA, povečuje, je ravno nasprotno s Kanado – lani je več avtomobilov, ki so jih prodali v ZDA, prišlo iz Evropske unije kot iz Kanade. Še najbolj je Kanada pomembna za veliko japonsko skupino Toyota (največji proizvajalec na svetu), iz te države pride 18 odstotkov avtomobilov, ki jih Toyota proda v ZDA. Kitajska, ki je že deležna desetodstotnih carin na vse blago (Kitajska je nemudoma uvedla povratni ukrep), vsaj glede avtomobilov v ZDA za zdaj ni ravno velik igralec, lani so tam prodali 54.000 vozil, ki so bila izdelana na Kitajskem.

Medtem ko so carine za Mehiko za zdaj do marca »suspendirane«, pa carine grozijo tudi Evropski uniji. Če se osredotočimo le na avtomobile: po podatkih Jata je je bilo lani v ZDA prodanih 820.000 vozil, ki so bila izdelana v Evropski uniji. Ni skrivnost, da so v tem pogledu najmočnejša nemška imena, skoraj tri četrtine omenjene številke so predstavljale skupine Volkswagen, Mercedes-Benz in BMW. Volvo Cars, ki je v lasti kitajskega Geelya, je lani v ZDA prodal 135.000 avtomobilov, od tega so jih kar 110.000 izdelali v EU.

Že pred časom je prvi mož BMW Oliver Zipse izjavil, da bi lahko šli Trumpu naproti tako, da bi znižali evropske carine za ameriške avtomobile. Podobno je pred kratkim pisal tudi Financial Times, ta ideja kroži tudi že med evropskimi politiki. Ameriški predsednik trdi, da je letni trgovinski primanjkljaj ZDA z EU več kot 300 milijard dolarjev. Trenutno imajo ZDA 2,5-odstotno carino na evropski uvoz limuzin in športnih terencev, medtem ko EU zaračunava desetodstotno carino za uvoz iz ZDA. Tako BMW kot drugim nemškim proizvajalcem so ZDA pomembne tudi zato, ker tam lahko še naprej računajo na dobro prodajo bencinsko gnanih avtomobilov. Porsche je npr. ravno pred kratkim objavil, da oživlja naložbe v vozila z motorji z notranjim zgorevanjem, saj njihova prodaja električnih vozil upada.