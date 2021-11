Zeleni pingvin z evropsko podjetniško nagrado

Pri evropskih nagradah za podjetništvo, ki so jih podelili v okviru letne skupščine evropske komisije za mala in srednje velika podjetja, smo slavili tudi Slovenci. Prvo nagrado v kategoriji podpiranja trajnostnega prehoda je namreč prejel slovenski projekt Zeleni pingvin podjetja Iskraemeco. Zeleni pingvin je digitalna rešitev za mesta, ki temelji na zajemu in analizi podatkov porabe energentov ter šole, šolarje in prek njih preostale prebivalce angažira, da osebno pripomorejo k nižanju ogljičnega odtisa in razvijejo nove navade.

Idejna vodja projekta in vodja trajnostnega razvoja v Iskraemecu Mojca Markizeti nagrado vidi kot pomembno priznanje, ki odpira nove priložnosti za pogovore in sodelovanje z evropskimi mesti. »Veseli nas, da so pozitivni učinki naše ideje in inovacije Zeleni pingvin prepričali tudi strokovno žirijo evropske komisije. V Iskraemecu se zavedamo, da je bistveno, da bomo le s povezovanjem tehnoloških in družbenih inovacij dosegli zeleno in digitalno preobrazbo ter zastavljene podnebne cilje,« pravi Mojca Markizeti in dodaja, da je nagrada obenem dodatna motivacija in potrditev njihovi ekipi, ki se z veliko predanostjo trudi Zelenega pingvina pripeljati v evropska mesta.

Zeleni pingvin skupnostim prinaša pozitivne okoljske in družbene učinke. FOTO: Arhiv Spirit Slovenije

Zeleni pingvin skupnostim prinaša pozitivne okoljske in družbene učinke. Obenem združuje pametne tehnologije in igrifikacijo za izgradnjo okoljske in digitalne pismenosti, tako pri mlajših generacijah kakor tudi pri vseh starostnih skupinah in podjetjih. Podjetje Iskraemeco je tudi ambasador slovenskega gospodarstva v okviru nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki jo vodi Spirit Slovenija.

Evropska nagrada za podjetništvo. FOTO: Arhiv Spirit Slovenije

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva prepoznava in priznava najuspešnejše spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja potencialne podjetnike. Na nacionalne natečaje v 28 državah EU se je prijavilo več kot 450 projektov, med katerimi je evropska komisija izbrala finaliste v šestih kategorijah. Nacionalni koordinator v Sloveniji je Spirit.