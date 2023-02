Želite varno vložiti v zeleno energijo in nadpovprečno zaslužiti?

Samo še do 28. februarja sta na voljo zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2033 s spremenljivo obrestno mero (trimesečni euribor in trije odstotki na leto; prvo leto 4,75 odstotka).

Spoštovane vlagateljice, spoštovani vlagatelji,

podjetje Moja elektrarna ste v desetih letih uspešnega delovanja že dodobra spoznali, ne nazadnje smo vlagateljem v Sloveniji oddali v zakup že več kot 50.000 sončnih modulov.

Tokrat pa vam želimo predstaviti našo lastnico, Skupino PV-Invest iz bližnjega Celovca, eno vodilnih akterk pri implementiranju fotovoltaike v Evropi. V Sloveniji je prek Moje elektrarne omogočila postavitev 29 sončnih elektrarn, na ravni skupine pa kar 91 s skupno močjo 59 megavatov.

Na podlagi teh trdnih temeljev, ki jih skozi razvoj podjetja podrobneje predstavljamo v nadaljevanju članka, pa želimo predstaviti aktualno ponudbo lastnice, ki se razlikuje od naše klasične ponudbe zakupa sončnih modulov in se nanaša na zeleni obveznici, ki sta bili izdani ob koncu lanskega leta. Obveznici je skupina ponudila pri nas in v še nekaterih izbranih evropskih državah, kotirajo pa na Dunajski borzi.

Odločitev za najem sončnih modulov in/ali nakup obveznic prepuščamo vam, v obeh primerih pa gre za zeleno odločitev, usmerjeno v brezogljično prihodnost. Podrobnosti o obeh ponudbah si lahko ogledate na naših spletnih straneh www.mojaelektrarna.si (najem sončnih modulov) in www.mojaelektrarna.com (nakup obveznic PV-Invest).

Podjetje PV-Invest namenja posebno pozornost temeljem trajnostnega razvoja in stalno stremi k ohranjanju ekološke in socialne pravičnosti. Z vsako v portfelj dodano fotovoltaično elektrarno se nekoliko približamo ciljem Združenih narodov za leto 2030, med katerimi bi poudarili vidike, h katerim lahko PV-Invest učinkovito pristopa: cenovno dostopna čista energija in ohranjanje okolja.

Vabimo vas, da se nam v naših prizadevanjih pridružite.

Primož Tručl, direktor

P. S.







V procesu zagotavljanja trajnostne transparentnosti je avstrijska bonitetna agencija »rfu« družbo PV-Invest večkrat ocenila in preverila izpolnjevanje trajnostnih kriterijev.

Leta 2022 je družba PV-Invest prejela odličen rezultat z oceno »ab« in oznako »rfu kvalificiran«, na kar smo na ravni skupine izredno ponosni.

















ZAGOTOVILO ZA VARNOST NALOŽBE

Odločilni prvi koraki

Zgodba o uspehu avstrijske družbe PV-Invest, naše lastnice, se je začela pisati leta 2009 skupaj z razvojem projekta gradnje prve lastne fotovoltaične elektrarne v Apuliji v Italiji, nato pa še leta 2014 z ustanovitvijo našega podjetja Moja elektrarna, čemur je sledil pomemben prispevek k razvoju fotovoltaike v Sloveniji.

V naslednjih letih je PV-Invest investiral v elektrarne še v Nemčiji, Bolgariji, Franciji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Grčiji in na Madžarskem. Kljub bogatemu naboru držav je skupaj z matično Avstrijo in zaradi svoje lege vedno perspektivno Italijo Slovenija s svojim velikim potencialom še vedno jedro skupine PV-Invest. V Sloveniji je PV-Invest tudi najmočneje zastopan.

Vstop strateškega partnerja

Leta 2021 je v družbo PV-Invest z 42-odstotnim deležem vstopil Liechtenstein Invest, da bi lahko s sinergijo skupne moči spodbudil širitev gradnje novih fotovoltaičnih elektrarn po Evropi.

Liechtenstein Invest je hčerinska družba mednarodne skupine podjetij v lasti knežje hiše Liechtenstein, ki je izstopajoče aktivna na področjih kmetijstva in prehrane, gozdarstva, nepremičnin in obnovljivih virov energije.

PV-Invest danes

PV-Invest je s svojimi 91 sončnimi elektrarnami, razporejenimi v desetih državah, od tega 29 v Sloveniji, eno izmed vodilnih podjetij na področju pridobivanja zelene energije v Evropi. Prispevek PV-Investa k energetski neodvisnosti znaša 84.000 MWh pridobljene električne energije na zeleni način letno, s čimer se v istem obdobju zmanjša obremenitev okolja z ogljikovim dioksidom za 37.000 ton.

Povabilo

PV-Invest izdaja zelene obveznice z namenom pridobivanja sredstev za nadaljnjo širitev portfelja sončnih elektrarn in s tem za nemoteno rast vse večjega deleža v proizvodnji zelene energije na evropski ravni. Z vsemi podrobnostmi o aktualnih obveznicah se lahko seznanite na www.mojaelektrarna.com, kjer lahko aktualni zeleni obveznici do 28. februarja tudi kupite.

Moja elektrarna, d. o. o., Partizanska 5, Maribor Tel.: 059 102 858 E-pošta: info@mojaelektrarna.si Spletni naslov: www.mojaelektrarna.com, kjer lahko obveznici tudi kupite po spletu

Pomembne informacije

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN

tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju izdajatelj ali družba).

To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe, niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljajo izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju končni pogoji).

OBVESTILO

v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in končnih pogojev, ki veljajo za posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 naprej.

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d., informacije o prenosu obveznic lahko dobite tudi na telefonski številki 02 2292081 in po elektronski pošti sib@nkbm.si. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borznoposredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d. o. o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, v fizični obliki pa na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d. o. o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko pošljemo predstavitev obveznic tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR. Zapadlost prve je 30. 11. 2029, druge pa 30. 11. 2032. Obrestna mera pri prvi je 4,75 % letno, pri drugi pa 3-mesečni euribor + 3 % letno (prvo leto 4,75 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 28. 2. 2023. Datum izdaje: 30. 11. 2022. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

PROSPEKT in KONČNI POGOJI

Prospekt, ki ga je 14. oktobra 2022 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji in povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah

Prospekt z osnovnimi informacijami za program izdaje obveznic 2022 družbe PV‑Invest GmbH (prenos PDF)

Končni pogoji za zeleno obveznico PV-Invest 2022-2029 s 4,75 % fiksno obrestno mero z dne 16. 11. 2022 z nominalno vrednostjo do 10.000.000,00 EUR (prenos PDF)

Končni pogoji za zeleno obveznico PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero z dne 16. 11. 2022 z nominalno vrednostjo do 10.000.000,00 EUR (prenos PDF)

Naročnik oglasne vsebine je Moja elektrarna d.o.o.