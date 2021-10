Zgodovinsko neskladje med javnim in zasebnim

V nadaljevanju preberite:

Epidemija je razkrila kar nekaj pomanjkljivosti kadrovanja v javnem sektorju. Država bo v prihodnjih letih poskušala odpraviti pomanjkljivosti kadrovanja v zdravstvu, socialnem varstvu, vojski in na drugih področjih, kjer naj bi primanjkovalo ustrezno usposobljenih zaposlenih. A kadrovsko pomanjkanje se je pojavilo v času rekordne porabe za plače in rekordnega števila zaposlenih v javnem sektorju. Povprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju v prvih sedmih mesecih letos znaša 2444 evrov, kar je 39 odstotkov več, kot znaša povprečna plača v zasebnem sektorju. Pred epidemijo so bile plače javnega sektorja »le« četrtino višje kot v zasebnem sektorju.

Še nikoli ni bilo tako velike razlike med javnim in zasebnim sektorjem in še nikoli niso bile javne finance tako obremenjene s plačami. Rešitev še zdaleč niso samo kadrovske okrepitve in zvišanje plač.