Zlato rekordno gor, dolar dol, vsi pričakujejo obrestno ukrepanje

Evro se je v razmerju do ameriške valute okrepil na najvišjo raven v zadnjih skoraj osmih mesecih in zanj je spet treba odšteti več kot 1,1 dolarja. Hkrati je tudi cena zlata te dni prvič v zgodovini presegla mejnik 2500 dolarjev za unčo in dosegla vrh v petek, pri dobrih 2509 dolarjih. Oboje je jasen signal, da finančni trgi z veliko gotovostjo pričakujejo obrestno ukrepanje ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in septembrsko znižanje njene ključne obrestne mere.

Kaj povečuje povpraševanje po zlatu? Kakšni bodo pričakovani obrestni rezi?