Zmagovalci, preživeli in padli velikani Ljubljanske borze

Delnice Krke so vse bliže zgodovinskemu rekordu, kar smo izkoristili za izdelavo primerjave z davnim obdobjem, ko je Ljubljanska borza dosegla vrh. Čeprav je večina borznih družb zdaj bistveno večja kot v rekordnih borznih časih, je indeks še daleč od rekorda. Poleg Krke je uspelo izgubo po borznem zlomu pokriti še delnicam Cinkarne Celje in Salusa. Kašne so bile razmere takrat in kakšne so zdaj preberite v nadaljevanju?