Znan je prejemnik priznanja Nabavni manager 2022

Združenje nabavnikov Slovenije in Planet GV sta na letošnji Nabavni konferenci razglasila dobitnika priznanja Nabavni manager 2022. Zaradi izjemnih dosežkov je dobitnik letošnjega priznanja izvršni direktor nabave pri Petrolu Uroš Zupančič.

Zupančič je poslovno pot začel leta 2004 v podjetju Adria Mobil, leta 2020 se je zaposlil v družbi Petrol kot izvršni direktor nabave. Deluje v skladu z etičnim kodeksom Združenja nabavnikov Slovenije in je aktiven član Združenja nabavnikov Slovenije, so zapisali podeljevalci nagrade. Je tudi član strokovnega sveta združenja, urednik e.časopisa Nabavnik.si in vodja projekta Proizvodnega PMI Slovenija, Indeksa nabavnih managerjev Slovenije. Sodeloval tudi pri nedavni prenovi Etičnega kodeksa nabavnikov.