Znane nominiranke za Inženirko leta

V okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! je izmed 35 prijav komisija izbrala deset nominirank za inženirko leta 2022, tj. oseb, ki predstavljajo potencial, da so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Katera bo prejemnica laskavega naziva inženirka leta 2022, pa bo razkrito na slavnostni prireditvi 10. januarja 2023 v Cankarjevem domu.

Novost ob tokratni, že peti podelitvi je Inženirski EXPO, razstava izbranih vodilnih izdelkov slovenske predelovalne industrije.

Nominiranke za inženirko leta 2022 so: Tajda Bogovič, razvijalka programske opreme v podjetju Mesi, razvoj medicinskih naprav, Neža Guzelj, projektna in produktna vodja v razvoju v podjetju Mahle Electric Drives Slovenija, Ana Kavčič, samostojna informatičarka v podjetju Krka Novo mesto, Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, vzdrževanje letal, Viki Petrovič, višja tehnična svetovalka v podjetju Loftware, Tajda Pirnat, specialistka za skladnost produktov z direktivami in regulativami v podjetju Danfoss Trata, Barbara Pogačar, preskusna inženirka v podjetju SIQ Ljubljana, Špela Poklukar, specialistka strojnega učenja v podjetju Endava, digitalne rešitve, Jerneja Sedlar, projektna inženirka v službi za razvoj in investicije v Holdingu Slovenske elektrarne, ter Lara Topol, vodilna inštruktorica osebja proizvodnje in inženirka izmene v Nuklearni elektrarni Krško.

Doslej že več kot 170 kandidatk za nominacijo

Aktualna nosilka naziva Inženirka leta je Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility. Pred njo so bile inženirke leta Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi vlade RS za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.

Skupno je bilo doslej v petih letih že več kot 170 kandidatk za nominacijo inženirka leta. »Kandidatke prihajajo večinoma iz industrije, predvsem iz razvojno naravnanih podjetij, pa tudi iz akademskih krogov in raziskovalnih institucij. Letos prevladujejo inženirke strojništva, računalništva in matematike, sledijo diplomantke kemije, elektrotehnike, naravoslovnotehniške fakultete, farmacije in živilske tehnologije,« je pojasnila Metka Škofic, urednica projekta Inženirke in inženirji bomo!

Kot so pojasnili organizatorji, izbor v ospredje postavlja potencial nominirank, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje inženirka leta. Tudi letošnje glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost: glede na izobrazbo, starost, organizacijo oziroma zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev.

Na odločitev, katera od nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, s svojimi glasovi enakovredno vplivajo štiri skupine oziroma déležniki izbora: nominiranke za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in profesorji srednjih šol ter predstavniki organizatorja in partnerjev.