Znižanje stroškov prinaša tveganje slabše preskrbe

Vlada je z interventnim zakonom vse odjemalce električne energije razbremenila plačila omrežnine, gospodinjstva pa še prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. To bo seveda vplivalo na prihodke elektrodistribucijskih omrežij, ki pa so pred velikim investicijskim zalogajem. Bodo distributerji za investicije namenili še manj kot sicer? Kaj to pomeni za nemoteno oskrbo z elektriko? Kako pogosto se pojavljajo prekinitve dobave električne energije? Koliko sredstev manjka distributerjem za naložbe?