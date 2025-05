Amerikanizacija

Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno napovedal uvedbo stoodstotnih carin na ameriške filme, posnete v tujini, z namenom zaščite domače filmske industrije in celo nacionalne varnosti, obenem pa opozoril na zaton Hollywooda. Ta poteza sovpada s širšo razpravo o amerikanizaciji, ki jo strokovnjaki, kot je dr. Breda Luthar, opisujejo kot globoko in trdovratno prežetost sveta z ameriško kulturno industrijo, njenimi standardiziranimi vsebinami in vrednotami, kot sta individualizem in specifično reševanje problemov.

Dr. Peter Stanković dodaja, da je uspeh Hollywooda delno posledica zgodovinskih okoliščin in inovacij, kot so celovečerni filmi in zvezdniški sistem, njegov vpliv pa danes krepijo pretočne platforme. Medtem ko podatki organizacije Aipa kažejo, da slovenska avdiovizualna dela na televiziji dosegajo več kot desetodstotni delež, pa na področju glasbe, kljub zakonskim kvotam, ostaja izziv ohranjanja domače produkcije ob močnem angloameriškem repertoarju in rastoči priljubljenosti glasbe iz regije.