Ave, Libertas!

Minuli teden je na političnem parketu odmevala izključitev dveh članov iz Gibanja Svoboda. Odhodi in izključitve članov političnih strank so se dogajali tudi v preteklosti. Pregled pravil, ki urejajo izključitve iz parlamentarnih strank, kaže, da so ta najmanj demokratična v Gibanju Svoboda. Pred odločitvijo o izključitvi članu namreč sploh ne dajo možnosti zagovora in pojasnjevanja. Tudi vključitev v stranko je omejena – vanjo se je mogoče vključiti le na temelju priporočila dveh članov stranke. O sprejemu v članstvo Gibanja Svoboda nato odloči izvršni odbor stranke.