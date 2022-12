Bistvo je v tehniki

V državnem zboru je le 38 poslancev glasovalo za to, da vlada Roberta Goloba oziroma njegov finančni minister Klemen Boštjančič uvede v finančnih preiskavah hujših davčnih prekrškov tudi tajno sledenje brez odredbe sodišča in tudi brez zunanjega nadzora Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), ki je to možnost z novelo zakona dobila.