Boj za pitno vodo

Varčevalni ukrepi, ki so jih v štirih istrskih občinah vpeljali pred dobrim tednom in jih nekaj dodali še minuli petek, so prispevali k temu, da se je kljub vročini in večjemu številu turistov poraba vode s prejšnjih 400 do 420 litrov na sekundo včeraj znižala na 355 litrov na sekundo oziroma 29.500 kubičnih metrov na dan.