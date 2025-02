Brez telefonov

Pametni telefoni v šolah spreminjajo učni prostor v resničnostni šov, kjer nadzor nad otroki nadomešča skrb, opozarja antropolog Dan Podjed. Starši z napravami spremljajo pouk, učenci snemajo medvrstniško nasilje, hkrati pa zasebna podjetja izkoriščajo dostop do otrok za vzpostavitev digitalnih navad. Peticija za omejitev uporabe pametnih telefonov v šolah, ki jo podpira širok krog strokovnjakov, predlaga, da bi jih učenci ob prihodu v šolo odložili in prevzeli ob odhodu domov.

Strokovnjaki, kot je Sebastjan Kristovič, opozarjajo, da imajo zasloni na možgane enak učinek kot trde droge, vplivajo na koncentracijo, koordinacijo in govor ter povzročajo osamljenost. Kristovič poudarja, da otroci ne potrebujejo zaslonov, ampak odnose, bližino in aktivnosti. Argument, da bodo otroci telefone uporabljali doma, ne odpravlja potrebe po ureditvi tega problema v šolskem prostoru, kjer bi morali imeti vsi enake pogoje za učenje in razvoj.