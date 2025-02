Otvoritev Evropske prestolnice kulture 2025, ki jo gostita Nova Gorica in Gorica, je bila pomemben kulturni in politični dogodek, ki je na ulice privabil množice obiskovalcev. Slavnostno odprtje so pospremili številni visoki gostje, vključno z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello, ki je slovenski predsednici Nataši Pirc Musar podelil najvišje italijansko odlikovanje.

Dogodek je imel močno simbolno vrednost, saj je poudarjal povezanost obeh mest in preseganje zgodovinskih delitev. Med obiskovalci je bilo čutiti veliko čustev, upanja in ponosa, predvsem med pripadniki slovenske manjšine v Italiji, ki so skozi projekt EPK dobili večjo prepoznavnost.

Vzporedno z optimizmom pa so se pojavili tudi pomisleki glede dolgoročnih učinkov dogodka. Nekateri obiskovalci so izražali dvome, ali se bo povezovalni duh ohranil tudi po zaključku slavja, še posebej v luči političnih napetosti, kot je npr. status Mussolinija kot častnega občana Gorice.