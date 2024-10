Dobrodošli

Več kot tretjina turistov, ki pridejo v Slovenijo, obišče Julijske Alpe oziroma Triglavski narodni park (TNP). V tem času se sicer vrvež umirja, v najbolj obiskanih dneh pa je bila tudi to sezono ponekod tolikšna gneča, da bi bilo smiselno pretehtati možnosti omejevanja na najbolj obremenjenih točkah, kot so slapova Peričnik in Savica, izvir Soče, Bohinjsko jezero, Velika korita Soče, Martuljški slapovi, Mostnica, Pokljuška soteska. Za večino so v javnem zavodu TNP izračunali, koliko gostov na dan še prenesejo. Omejitve že izvajajo v Vintgarju pri Bledu in Tolminskih koritih.