Letno medicinske sestre in zdravniki iz arhivov na delovne mize in nazaj ter v druge ambulante prestavijo več sto kilogramov rumenih kartonov, v katerih je zbrana zdravstvena slika pacientov. V nekaterih zdravstvenih domovih so temu naredili konec: uvedli so e-karton. Medtem ko obljubljena digitalizacija zdravstva zamuja, denar zanjo ostaja na pragu EU, se vsak izvajalec storitev znajde po svoje. O obstojnosti papirja in digitalnih zapisov pa kdaj drugič.