Imeli ga bomo

Slovenija bo v Mariboru postavila nov superračunalnik, prilagojen za razvoj umetne inteligence (UI), kar pomeni pomemben korak v digitalni preobrazbi države. Projekt, vreden do 150 milijonov evrov, bo delno financiran z evropskimi sredstvi, pri čemer je država na razpisu EuroHPC pridobila 67,6 milijona evrov. Novi superračunalnik bo nadgradil obstoječi HPC Vega in bo ključna infrastruktura za znanstvene raziskave ter tesnejše sodelovanje z gospodarstvom. Predvideno je, da bo začel delovati leta 2027, pri čemer bo omogočal napredno računalniško obdelavo podatkov, testiranje modelov UI in razvoj rešitev za realne aplikacije.

Vega je do zdaj nudil podporo predvsem akademskim raziskavam, novi superračunalnik pa bo usmerjen tudi v industrijske aplikacije. Zgrajen bo ob hidroelektrarni Mariborski otok, kar bo zmanjšalo vpliv na energetsko omrežje in omogočilo trajnostno delovanje. Tehnično bo močno nadgrajen – z več tisoč grafičnimi procesorji in kapaciteto shranjevanja 110 petabajtov bo omogočal zmogljivejše izračune kot Vega.

Evropska unija v razvoj UI vlaga s ciljem zmanjšanja odvisnosti od ameriških in kitajskih tehnoloških podjetij, zato je projekt prepoznan kot strateško pomemben.