Kmalu spet nasvidenje

Prvi dnevi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki ga je Slovenija priredila prvič do zdaj, so puščali mešane občutke zaradi osiromašenih tribun in tudi izostanka odmevnih slovenskih dosežkov. Nasprotno pa je bila končnica zadnjih treh dni prav imenitna, zlasti po dosežkih, silnega morja zastav, katerih slike so obšle športni svet, pa še ni bilo. Tako vzdušje pa je zaradi naših letalcev mogoče pričakovati že konec marca, na poletih, kar bi bil veličasten konec sezone.